İçişleri Bakanı Çiftçi: Sokak hayvanları sorununu merhamet ve güvenlik dengesiyle çözeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaymakamlara yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinde sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, konunun kamu düzeni, halk sağlığı ve toplumsal huzur açısından önemine dikkat çekerek kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kaymakamlara yönelik hizmet içi eğitim programında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda özellikle sahipsiz sokak hayvanları konusu öne çıkarken, bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA YENİ YAKLAŞIM

Bakan Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanları meselesinin yalnızca bir barınma sorunu olmadığını, aynı zamanda kamu düzeni ve halk sağlığı açısından da önemli bir başlık olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların çok yönlü şekilde sürdüğünü belirten Çiftçi, çözüm sürecinde yerel yönetimlerle koordinasyonun artırıldığını ifade etti.

TOPLAMA, AŞILAMA VE KISIRLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen faaliyetlere değinen Çiftçi, hayvanların toplanması, aşılanması ve kısırlaştırılması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ayrıca barınma kapasitesinin artırılması için yeni bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinin planlandığını belirtti.

BAKIMEVLERİNİN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Bakan Çiftçi, mevcut hayvan bakımevlerinin iyileştirilmesi ve kapasite artırımı çalışmalarının da sürdüğünü kaydederek, sahipsiz hayvanların daha güvenli ve kontrollü alanlarda yaşamalarının hedeflendiğini dile getirdi.

Yerel yönetimlerin bu süreçte daha aktif rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

“MERHAMET VE GÜVENLİK ARASINDA DENGE”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Çiftçi, sorunun çözümünde hem insani hem de kamu güvenliği boyutunun birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Merhamet, huzur ve güvenlik arasında denge kurarak bu sorunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız” diyen Çiftçi, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm hedeflendiğini vurguladı.

KOORDİNASYON VURGUSU

Bakanlık, sürecin yalnızca merkezi yönetimle değil, belediyeler ve yerel idarelerle koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtiyor. Sahipsiz hayvanlara yönelik politikaların sahada daha etkin uygulanması için eğitim ve denetim mekanizmalarının güçlendirileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, atılacak adımların hem toplum güvenliğini hem de hayvan refahını gözeten bir çerçevede ilerleyeceğini kaydediyor.