18 ilde uyuşturucu operasyonu: 59 tutuklama

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından, 18 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Bakanlık, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"18 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ"

İçişleri Bakanlığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 18 ilde operasyonlar düzenlendi.

OPERASYON DÜZENLENEN İLLER

Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mardin, Uşak, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlara 485 narkotik ve asayiş ekibi ile 2 bin 910 personel katıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULAR

Düzenlenen operasyonlarda 355 kilogram uyuşturucu madde ile 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

"ŞÜPHELİLERDEN 59'U TUTUKLANDI"

Operasyonlar kapsamında 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 59'u tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."