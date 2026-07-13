Katlanabilir iPhone Ultra'nın batarya kapasitesi ortaya çıktı

Eylül ayında gerçekleştirilecek resmi Apple etkinliği yaklaşırken, katlanabilir yapısıyla dikkat çeken iPhone Ultra modeline ait yeni teknik detaylar ortaya çıktı.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, teknoloji devinin pil tedarikçisi tarafından yapılan resmi bir düzenleyici başvuruyu internette paylaştı.

İKİ HÜCRELİ ÖZEL BATARYA TASARIMI

Söz konusu resmi belgelere göre yeni katlanabilir cihazda 1.921 mAh ve 2.962 mAh olmak üzere iki farklı pil hücresi bulunuyor.

Toplamda 4.883 mAh güce ulaşan bu batarya kurulumu, Apple'ın yeni modelinde iki hücreli bir tasarım tercih edeceğini gösteriyor.

İPHONE 18 SERİSİ DE NETLEŞTİ

Yeni telefonun 4.883 mAh kapasitesi, 4.400 mAh bataryaya sahip Samsung Galaxy Z Fold7 ile 5.015 mAh gücündeki Google Pixel 10 Pro Fold modellerinin arasında konumlanıyor.

Paylaşılan sızıntı kapsamında ayrıca eş zamanlı olarak tanıtılması beklenen yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin pil değerleri de ilk kez paylaşıldı.

Buna göre eSIM destekli iPhone 18 Pro modeli 4.288 mAh, en üst seviye iPhone 18 Pro Max ise 5.567 mAh pil kapasitesiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Tüm bu iddiaların ve katlanabilir modelin gerçek batarya performanslarının kesin detayları ise eylül ayındaki resmi Apple lansmanında duyurulacak.