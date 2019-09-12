taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6982
Euro
6.2942
Altın
1515.91
Borsa
102215.51
Gram Altın
277.011
Bitcoin
58904.31

İETT'nin yeni genel müdürü Hamdi Alper Kolukısa oldu

İETT Genel Müdürlüğü'ne Hamdi Alper Kolukısa atandı.

AA | 12.09.2019 - 16:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla birlikte, kurumlarda yaşanan görev değişiklikleri bugün de devam etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında, Başkan İmamoğlu'nun yaptığı atamalar hakkında kamuoyuna bilgi verildi.

İETT GENEL MÜDÜRÜ ARTIK HAMDİ ALPER KOLUKISA OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen Meclis toplantısında, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı atamalar hakkında bilgi verildi. Şimdiye kadar yapılan tüm kuruluş ve iştiraklere kimlerin atandığı aktarılırken, İETT'ye de yeni genel müdür atandığı belirtildi.

İmamoğlu'nun yönetim kadrosunu değiştirmedi, ancak daha sonra istifa eden Ahmet Bağış'ın yerine Hamdi Alper Kolukısa getirildi.

İETT'nin yeni genel müdürü Hamdi Alper Kolukısa oldu

HAMDİ ALPER KOLUKISA KİMDİR

Hamdi Alper Kolukısa, 1979 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Kolukısa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı sınavı kazarak 2004 yılında Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesi ile mezun oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri ile görev yaptı. Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda Kolukısa, 2014-2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

Kolukısa, ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği UKOME ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor. İETT Genel Müdürlüğüne atanan Hamdi Alper Kolukısa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sınavla verilen "Ulaşım Üst Düzey Yönetici" (ÜDY) Belgesi'ne de sahip.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

350
Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

61
Merkez Bankası faizi bir kez daha düşürdü

Merkez Bankası faizi bir kez daha düşürdü

244
Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist

Van'da saklandığı mağaradan çıkarılan PKK'lı terörist

171
Faiz kararı sonrasında dolar çakıldı

Faiz kararı sonrasında dolar çakıldı

246
Şenol Güneş özel aracı reddetti

Şenol Güneş özel aracı reddetti

255
Kamil Koç'un Almanlara satışına Rekabet Kurumu onay verdi

Kamil Koç'un Almanlara satışına Rekabet Kurumu onay verdi

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir