Iğdır'da iki çocuk sulama kanalına düştü: Son anda kurtuldular

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde korku dolu anlar...

İlçe merkezinden geçen sulama kanalında iki çocuğun karıştığı tehlikeli olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sulama kanalının üzerinden atlayarak karşıya geçmek isteyen bir çocuk dengesini kaybederek suya düştü.

KURTARMAK İSTERKEN KENDİSİ DE DÜŞTÜ

Akıntıya kapılan arkadaşını gören diğer çocuk ise yardım etmek amacıyla elini uzattı.

Kurtarma sırasında dengesini kaybeden ikinci çocuk da sulama kanalına düştü.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDULAR

Akıntı içerisinde zor anlar yaşayan iki çocuk, kanal kenarındaki otlara tutunarak suyun sürüklemesine karşı koydu.

Çocuklar, birbirlerine destek olarak kanalın kenarına ulaşmayı başardı.

Her iki çocuk da kendi imkanlarıyla sudan çıkarak kurtuldu.

DURUMLARI İYİ

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.