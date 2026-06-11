Iğdır'da tahliye kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Iğdır'da evinin önünde oynarken kaybolan çocuk, ailesinin aramaları sonucu tahliye kanalında bulundu. Olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Iğdır merkez Yukarı Çarıkçı köyünde evinin önünde oynayan Harun Doğru, bir süre sonra gözden kayboldu.
Aramaya başlayan aile, çocuğun evlerinin yanında bulunan tahliye kanalının kapaklarına takıldığını fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Harun Doğru'nun cenazesi otopsi işlemleri için Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)