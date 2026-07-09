İki kardeş el ele verdi, çamurdan inşa etti: Evin son halini görenler inanamıyor

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde mimarlık yapan kardeşler Ansh ve Raghav Kumar, yoğun şehir hayatını geride bırakıp bambaşka bir yaşam kurmaya karar verdi.

Tükenmişlik hissi ve daha sürdürülebilir bir yaşam arayışıyla Himalayalar'ın eteklerindeki Rishikesh yakınlarında küçük bir köye taşınan ikili, doğayla uyumlu bir ev inşa etmek için kolları sıvadı.

Bilgisayar destekli projeler yerine bu kez elleriyle çalışan kardeşler, evlerini büyük ölçüde toprak, saman, taş ve ahşap gibi doğal malzemeler kullanarak inşa etti.

İnşaat için gerekli taşların büyük bölümünü kendileri taşıdı, kum ise katırlarla şantiyeye ulaştırıldı. Malzemelerin çoğu çevredeki doğal kaynaklardan temin edildi.

18 ülkeden 100'den fazla gönüllü destek verdi

Kardeşler, sürdürülebilir yapı tekniklerine ilgi duyan kişilere ulaşmak için Workaway platformunda gönüllü çağrısı yaptı. Bu çağrı büyük ilgi gördü.

Üç yıl süren inşaat boyunca 18 farklı ülkeden 100'ü aşkın gönüllü, yaklaşık 20 yerel işçiyle birlikte projeye katkı sağladı. Kimileri bir hafta, kimileri ise aylarca kalarak evin yapımında görev aldı.

Üç yılda tamamlandı

Yaklaşık 30 bin dolarlık bütçeyle tamamlanan proje, kardeşlerin birikimleri ve ailelerinin desteğiyle hayata geçirildi.

Konut, bugün doğayla iç içe konaklama arayan misafirleri ağırlayan bir Airbnb evi olarak hizmet veriyor.