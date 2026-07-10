İkinci elde en popüler 10 marka ve fiyatları

İkinci el oto satışlarında son durumu Ensonhaber için değerlendiren İstanbul Oto Galericiler Odası Başkanı Doğukan Taşlıdağ, yaz dönemine girilmesiyle birlikte ikinci el piyasasının hareketlendiğini belirtti.

Doğukan Taşlıdağ, değerlendirmesinde "İkinci el otomobil piyasasında yaz dönemine girilmesiyle birlikte alıcı ilgisi artmış olsa da satışlar geçmiş yıllardaki hareketliliğe henüz ulaşmış değildir." diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"TÜKETİCİLER TEMKİNLİ HAREKET EDİYOR"

"Tüketiciler satın alma kararını verirken özellikle kredi maliyetleri, finansmana erişim ve genel ekonomik koşulları dikkate alarak daha temkinli hareket etmektedir.

EN FAZLA 3-8 YAŞ ARALIĞINDAKİ OTOMOBİLLER TERCİH EDİLİYOR

Piyasada en fazla talep gören araçlar; ekonomik yakıt tüketimi, düşük kilometre, düzenli bakım geçmişi bulunan ve 3-8 yaş aralığındaki otomobillerdir.

PİYASA DEĞERİNDE FİYATLANAN ARAÇLAR KISA SÜREDE SATILIYOR

Gerçek piyasa değerinde fiyatlanan araçlar kısa sürede alıcı bulurken, piyasa değerinin üzerinde ilan verilen araçların satış süresi uzamaktadır.

PAZARLIK PAYI ARTTI

Son dönemde ilan fiyatları ile gerçekleşen satış fiyatları arasında pazarlık payı belirgin şekilde artmıştır.

İKİNCİ EL PİYASASINI YÖNLENDİREN TEMEL UNSURLAR

Önümüzdeki süreçte döviz kuru, enflasyon, kredi faizleri ve sıfır araç kampanyaları ikinci el piyasasının yönünü belirleyen temel unsurlar olmaya devam edecektir.

GELECEKTE DENGELİ BİR PİYASA BEKLİYORUZ

Genel beklentimiz, fiyatlarda sert yükseliş veya sert düşüşten ziyade gerçek piyasa değerine sahip araçların işlem görmeye devam edeceği dengeli bir piyasa yapısının korunacağı yönündedir."

MARKA / MODEL / YAKLAŞIK FİYAT ARALIĞI

Fiat Egea: 850 bin TL – 1 milyon 250 bin TL

Renault Clio: 900 bin TL – 1 milyon 400 bin TL

Renault Megane: 1 milyon 100 bin TL – 1 milyon 700 bin TL

Toyota Corolla: 1 milyon 200 bin TL – 1 milyon 900 bin TL

Honda Civic: 1 milyon 300 bin TL – 2 milyon 100 bin TL

Volkswagen Polo: 1 milyon TL – 1 milyon 500 bin TL

Volkswagen Golf: 1 milyon 300 bin TL – 2 milyon 200 bin TL

Ford Focus: 1 milyon TL – 1 milyon 700 bin TL

Hyundai i20: 850 bin TL – 1 milyon 300 bin TL

Opel Corsa: 900 bin TL – 1 milyon 450 bin TL