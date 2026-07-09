İkiz bebeklerini kaybeden Nuray Sayarı'dan günler sonra ilk paylaşım

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025 tarihinde hayatını Ahmet Destan ile birleştirmişti. Kına gecesi ve düğün yapan Sayarı, gösterişli gelinliği gündem olmuştu.

İKİZLERİNİ KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebek beklediklerini müjdeleyen ünlü astrolog Nuray Sayarı'dan acı haber gelmişti.

Büyük bir acı yaşayan Nuray Sayarı, sosyal medya hesabından serum takılan kolunun fotoğrafını yayınlayarak "Rabbimin hikmetinden sual olunmaz" yazmıştı.

HAVUZ KEYFİ

Çocuklarını kaybeden ünlü isim, sosyal medya hesabından eşiyle videosunu yayınladı. Sayarı, Ahmet Destan ile İstanbul’daki evinini bahçesinde bulunan havuzda keyif yaptı.

Avrupa'nın çok sıcak olduğunu belirten Sayarı, “İnanılmaz yoğun bir yaz geçirdik. Yaza yeni girdik ama Avrupa’da kavurdu bizi. Şimdi İstanbul’daki evimizdeyiz, güzel bir yaz bizi bekliyor, tatil başlasın" dedi. Ahmet Destan da “sabahlar olmasın” diyerek Sayarı’yı öpücüklere boğdu.

Öte yandan Nuray Sayarı'nın ilk evliliğinde iki çocuğu bulunuyor.