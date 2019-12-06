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İl belediyelerinin kar ve soğuk hava atışması

Sivas, Erzurum, Nevşehir, Niğde ve Rize'de belediyelerin sosyal medya hesaplarında yaşanan "soğuk hava ve kar atışmasını" okuyan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

AA | 06.12.2019 - 11:35..
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Kasım ayında sıcaklıklar devam edecek derken, aniden bastıran soğuk hava belediyeleri alarma geçirdi.

Kış mevsimini ağır yaşayan illerde belediye ekipleri sokağa çıktı, kar yağışı alan yerleri vatandaşların sağlığı için temizledi. İl belediyelerinin bu çalışmaları sosyal medyada da eğlenceli hale dönüştü.

KAR VE SOĞUK VE ATIŞMASI

Sivas, Erzurum, Nevşehir, Niğde ve Rize belediyelerinin sosyal medya hesaplarında soğuk hava ve karla ilgili paylaşımları okuyucuları gülümsetti.

İl belediyelerinin kar ve soğuk hava atışması

"KALDIRIMLARIMIZI TEMİZLEDİK"

Niğde Belediyesi, "Dostlar, düşüp yaralanmayın diye kaldırımlarımızı temizledik. Komşu, biz kış temizliğine başladık. Ya sen başladın mı Nevşehir Belediyesi?" paylaşımıyla Nevşehir Belediyesini de etiketledi.

İl belediyelerinin kar ve soğuk hava atışması

"TEMİZLİĞİ HİÇ BIRAKMADIK"

Nevşehir Belediyesi ise Niğde Belediyesine cevaben, "Kış temizliğine biz de başladık kanka. Gece boyunca kar yağdı. Temizliği hiç bırakmadık. Sende durumlar nedir Sivas Belediyesi?" paylaşımında bulundu.

İl belediyelerinin kar ve soğuk hava atışması

"SOĞUĞA ASLEN NERELİSİN DİYE SORMUŞLAR"

Sivas Belediyesi, sosyal medya hesabından, "Biz kışa her zaman hazırız. Soğuğa sormuşlar, 'Nerelisin?' diye, 'Aslen Erzurumluyum ama Sivas'ta oturuyorum.' demiş. Erzurum Belediyesi ne yaptı acaba?" paylaşımını yaptı.

İl belediyelerinin kar ve soğuk hava atışması

"TEMMUZDA BİLE KAR GÖRDÜK"

Erzurum Belediyesi de sosyal medya hesabından, "Gardaş seninki de söz mü? Temmuz ayında bile kar yağışı görmüş bir şehir olarak biz hep hazırız. Erzurum'a kar yağınca Rize üşür derler, siz ne ettiniz Rize Belediyesi?" cevabını verdi.

İl belediyelerinin kar ve soğuk hava atışması

"ANTRENMANLIYIZ"

Rize Belediyesi ise sosyal medya hesabında, "Türkiye'nin en fazla yağmur alan şehriyiz. Haftada iki kere yağmur yağar. Biri 3, diğeri 4 gün sürer. Evelallah antrenmanlıyız. Kar bize ne etsun? Sende durumlar nedir Bingöl Belediyesi?" paylaşımında bulundu.

OKUYUCULARI GÜLÜMSETTİ

Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni alan belediyeler arasındaki bu paylaşımlar okuyucularını da gülümsetti.

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