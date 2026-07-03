İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den aşk paylaşımı: 3 yıl bitti

Ekranların başarlı isimlerinden ünlü oyuncu İlayda Alişan ve ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin'in dolu dizgin aşkı devam ediyor.

"3. BÖLÜM"

Ünlü çift, ilişkilerinin 3. senesini kutladı. Sosyal medya hesabından Engin ile romantik karelerinin yer aldığı bir video yayınlayan güzel oyuncu, "3. bölüm" notunu yazdı.

İkili, evlilik sorularına da tek kelimelik bir yanıt vermişti. İlişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Engin ve Alişan, evlilik için 'kısmet' yorumunu yaptı.