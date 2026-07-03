Sanatçı Handan Aydın: Cemevleri meyhaneye döndü

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli ateşe verildi.

Olayda 33 aydın, sanatçı, yazar ve ozan ile 2 otel çalışanı olmak üzere toplam 35 kişi hayatını kaybetti.

Üzerinden 33 yıl geçen Madımak Olayı, Türkiye'de derin yaralar bırakan ve her yıl tartışmalara yol açan bir konu olmaya devam ediyor.

Her yıl 2 Temmuz'da, Madımak Oteli önünde anmalar düzenleniyor.

Mutlak butlan kararı ile görevden alınan Özgür Özel de dün, 33. yıl anmasına katılan isimler arasındaydı.

Özel'in anma törenine katılmasının ardından bazı isimler tepki gösterdi.

Bu isimler arasında yer alan Handan Aydın, CHP'nin Alevi vatandaşları ve Aleviliği kullandığını belirtti.

"HER YER ALKOL VAR"

Cemevlerinin çok değiştiğini söyleyen Aydın, "Cemevi'nin bahçesinde masalar kurulmuş, her masada alkol var. Öğlen bana saz çalacak olan adam sarhoştu, ayakta duramıyordu. İki tane çaldı çalmadı zaten çekil dedim ben çalarım dedim, orkestrayla dıngır dıngır kendimi idare ettim.

Karşıda da caminin imamı çoluğuyla çocuğuyla oturmuş beni dinliyordu, çay koymuş kahvaltı koymuş. Saat 4-5 oldu herkes sarhoş. Bir cemevinin bahçesi, herkes sarhoş." dedi ve eleştiriler yöneltti.

CHP'nin Alevi vatandaşları kullandığını söyleyen ve yolsuzluk davalarına da gönderme yapan Aydın, şöyle devam etti;

"SİZ RANTÇILARIN YANINDA DURUYORSUNUZ"

"Şimdi siz böyle yaparak kendinizi inançlı, dirençli, yok mazlumun yanındaymış gibi abi sizin nereniz mazlumun yanında ya? Siz psikopatların, siz ahlaksızların, siz rantçıların, siz böyle gözlerini belirten manyak manyak adamların yanında duruyorsunuz.

Sizin nereniz mazlum? Sizin nerenizde inanç var? Sıra burada, CHP'de de aynı şeyi yapıyorsunuz kardeşim ya da DEM Parti'de de fark etmez.

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"ALEVİLER ÜZERİNDEN GEÇİNİYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu'nu bahane ederek bu kadar arsızlaşma, bu kadar soysuzlaşma; sizde din iman yok.

Siz Muharrem günü bile akşamında bile o milletvekili miymiş neymiş Umut Akdoğan mıdır nedir, oturdunuz oraya içki bardaklarını koydunuz mezenizi dıngır dıngır türkü çalıyorsunuz.

Ya sanatçı olun ya da bu Alevi simsarlığını bırakın. Senelerdir evet Alevilerin üzerinden ekmek yiyen sizsiniz.

Milyoner olan sizsiniz ama bir tane okul açmamışsınız, bir tane kreşiniz yok, bir fakire yardım etmiyorsunuz. Kime ne yapmışsınız? İki tane kadın sanatçı bile yan yana duramıyor ya şu piyasada. İki tane erkek tıka gibi oturdunuz oraya içki içiyorsunuz Muharrem'in inadına yapıyorsunuz.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI DAVA AÇSIN"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı boş durmasın, suç duyurusu yapsın. Ben bu kadar çirkef bir toplum olduğunuzu bilmiyordum ya. Bu kadar hormonlarıyla, bu kadar ahlaksızlıkla uçtuğunuzu bilmiyordum ya da biz küçüktük biz bilmiyorduk, hep öyleymişsinizdir.

Demek ki hep böyleydiniz yani. Bu ne kudurganlık kardeşim ya? Yani bu iki-üç sene önce Aşure Günü'nde de İmamoğlu geldi o Garip Dede'ye, sen nasıl onun avucunda dolanıyorsun böyle yalakalıklarla ya? Siz yaptınız, özür filan değil, bilmeyerek değil, kasıtlı yapıyorsunuz. Kılıçdaroğlu bahanedir.

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"DÜN YİNE ORTAYA ÇIKTI, NE YAPACAKSIN ÖZGÜR"

Bir kişiyi bahane ederek arsızlaşmanız, utanmazlığınız bu kadar olur ya. Yarın öbür gün başınıza bir şey gelirse kimseyi suçlamayın ha.

Kılıçdaroğlu yapmadı, siz kendi kendinizin altını oyuyorsunuz. Kendi kalenize gol atıyorsunuz. Hiç utanmıyor musunuz siz o dergahlarda, cemevlerinde yaptıklarınızdan?

Ben aylardır konuşuyorum zaten, aha bu dün de ortaya çıktı. Ben televizyon açmıyordum, sosyal medyaya bile girmek istemiyorum. Aa dünden beri neler olmuş öyle, gözlerini belirtiyor, yumruğunu sıkıyor.

Ne yapacaksın lan sen? Ne yapacaksın Özgür? Ne yapacaksın Mahir? Siz önce kendinizi kurtarın. Bu aydan sonra size parti marti yok zaten.

"HAİN KEMAL NE DEMEK UTANMAZLAR"

Size cemevi filan da yok, ibadet de yok. Köyler bomboş, okullarda çocuk sesi yok, okul yok, bilmem ne yok, her yerde mantar gibi cemevi cemevi.

Oradan dernek başkanı, oradan belediyeleri götürelim, oradan o sanatçıya habire milyonları götürelim. Bu ne şımarıklık?

Kimse kurtaramaz sizi, sakın zırlamayın. Ne Avrupa gelir ne Amerika gelir ne İsrail gelir sizi kurtarmaya. Ahlaksızlığın lüzumu yok. O nedir ya o bahçedeki o hain Kemal? Utanmazlar."