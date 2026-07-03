İsmail Bekayi: ABD, Batı Asya’da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydı

ABD ve İran arasındaki gerilim, dalgalı olarak devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından Bahreyn'in başkenti Manama'da 12 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

TOPLANTILAR GÖSTERMELİK TUTUMDAN İBARET

İsmail Bekayi açıklamasında, ABD’nin bölgede gerçekleştirdiği toplantıların ‘göstermelik tutumlardan başka bir şey olmadığını’ kaydetti.

HUKUKA AYKIRI EYLEMLERİ GİZLEMEK İÇİN YAPILIYOR

Bekayi, bu toplantıların Washington'ın Batı Asya'daki istikrarsızlaştırıcı politikalarını ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerini perdelemeyi amaçladığını belirtti.

Sözcü Bekayi, bölge ülkelerinin, ABD ile İsrail'in son dönemde bölgesel barış ve güvenliği hedef alan saldırıları ile ‘kötü niyetli eylemlerinden’ gerekli dersleri çıkarması ve benzer gelişmelere karşı dikkatli olması gerektiğini de aktardı.