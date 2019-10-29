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İlber Ortaylı’dan gençlere fırça: Hiç fizik okumadınız mı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşmacı olarak katıldığı konferansta izdiham yaşanınca gençlere sitem etti.

İHA | 29.10.2019 - 08:23..
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Üsküdar Belediyesinin düzenlediği “Dünden Bugüne Cumhuriyet” konulu konferansta konuştu.

İlber Ortaylı’dan gençlere fırça: Hiç fizik okumadınız mı

İlber Ortaylı’dan gençlere fırça: Hiç fizik okumadınız mı

İZDİHAM, ORTAYLI'YI KIZDIRDI

Üsküdar Nevmekân Sahil’de gerçekleşen konferansta izdiham yaşandı. Prof. Dr. İlber Ortaylı izdihama neden olan gençlere, "Ne oluyor orada problem nedir? Yoğunluk olması gürültü olmasını gerektirmiyor ki" dedi.

İlber Ortaylı’dan gençlere fırça: Hiç fizik okumadınız mı

"NEREYE ALACAĞIM, SİZ HİÇ FİZİK OKUDUNUZ MU"

"Aldır içeri aldır içeri" diye tezahürat eden gençlere Ortaylı, "Nereye alacağım, burada insanlar birbirini keser. Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu? Burada insanların üst üste mi oturmasını istiyorsunuz. İstanbul’da doğru düzgün konferans salonu, tiyatro, opera, klasik konser dinleyeceğiniz bir tane anca var. Şimdi artık çok rica ediyorum ya siz susun ya ben susayım" dedi.

İlber Ortaylı’dan gençlere fırça: Hiç fizik okumadınız mı

Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Savaşı bir hukuk savaşıdır. Bir organizasyondur” diyerek savaş ve Cumhuriyet’in kuruluşu hakkında bilgi verdi.


İlber Ortaylı’dan izdiham neden olan gençlere fırça -1

İlber Ortaylı’dan gençlere fırça: Hiç fizik okumadınız mı

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