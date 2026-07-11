İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan Srebrenitsa mesajı: Bu acı vicdanlarda yaşamaya devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde 1995 yılında yaşanan ve binlerce Boşnak sivilin hayatını kaybettiği soykırımın 31’inci yılı dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı.

Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Srebrenitsa’da yaşananların yalnızca Bosna Hersek’in değil, insanlık tarihinin de en ağır trajedilerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu ifade etti.

“İNSANLIK TARİHİNİN EN KARANLIK SAYFALARINDAN BİRİ”

Mesajında, Srebrenitsa Soykırımı’nın aradan geçen 31 yıla rağmen vicdanlarda derin bir yara olmaya devam ettiğini belirten Duran, 8 binden fazla Boşnak Müslümanın yaşamını yitirdiği katliamın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olduğunu vurguladı.

Duran, soykırımda hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirterek, Bosna Hersek halkının acısını ve hüznünü içtenlikle paylaştığını ifade etti.

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları 31'inci yıldönümünde anılıyor

“TÜRKİYE MAZLUMLARIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEK”

Burhanettin Duran, Türkiye’nin dış politika anlayışında barış, adalet ve insan onurunun temel ilkeler arasında yer aldığını belirterek, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere dikkat çekti.

Türkiye’nin Bosna Hersek’ten Kosova’ya, Kafkasya’dan Orta Doğu’ya, Gazze’den Afrika’ya kadar zulüm ve haksızlık yaşanan her coğrafyada mazlumların yanında durmayı kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Duran, insan onurunun korunmasının evrensel bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Srebrenitsa'da acı dinmiyor: Kimliği belirlenen 10 soykırım kurbanı 31 yıl sonra toprağa veriliyor

“DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR” VURGUSU

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha adil bir dünya mümkündür” sözünü hatırlatan Duran, Türkiye’nin bu anlayış doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğini belirtti.

Kalıcı barışın sağlanması ve insanlığın ortak vicdanının güçlendirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade eden Duran, Srebrenitsa’da yaşanan acıların unutulmaması ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması gerektiğine dikkat çekti.

SREBRENİTSA’NIN ACISI HAFIZALARDAKİ YERİNİ KORUYOR

1995 yılında Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde yaşanan soykırım, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Her yıl düzenlenen anma programlarıyla hayatını kaybeden kurbanlar anılırken, uluslararası kamuoyuna barışın, adaletin ve insan haklarının korunmasının önemi bir kez daha hatırlatılıyor.