İletişim Başkanlığı'ndan NATO Zirvesi'ne özel trafik haritası

Ankara'daki NATO Zirvesi bugün başlıyor.

Zirveden dolayı Ankara'da bazı yollar geçici olarak kapatıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI HARİTA UYGULAMASI PAYLAŞTI

NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının buluşacağı NATO Zirvesi öncesinde trafiğe kapalı yollar ile alternatif güzergahlar vatandaşlarla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bugün ve yarın gerçekleşecek olan NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik düzenlemeleri doğrultusunda, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergâhlar ile vatandaşların kullanabileceği alternatif ulaşım güzergâhlarını gösteren bir trafik haritası hazırlandı.

Kullanıcılar, harita üzerinde en az iki nokta işaretleyerek gitmek istedikleri güzergâhı çizebiliyor. Böylece kapalı yolları önceden görüp seyahat planlarını buna göre yapabiliyor.

Geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergâhlar ile kullanabilecek alternatif ulaşım güzergâhlarına ilişkin haritalara şu linkten ulaşılıyor:

https://harita.iletisim.gov.tr

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÇEVRESİNDE KAPALI YOLLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde bugün saat 07.00'den yarın saat 23.59'a kadar bazı güzergâhlar araç trafiğine tamamen kapalı olacak.

Yarın saat 23.59'a kadar kapalı kalacak olan yollar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasındaki bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki bölümü.

Bu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek. Park halindeki araçlar ise kaldırılacak.

KONAKLAMA BÖLGELERİNDE KAPALI CADDE VE SOKAKLAR

Zirve heyetlerinin konaklayacağı bölgelerde de bugün saat 07.00'den yarın saat 23.59'a kadar trafik kısıtlaması uygulanacak.

Yenimahalle'de Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca, Macun ve Beştepe mahallelerindeki bazı sokaklar; Çankaya'da ise Yıldızevler, Kavaklıdere, Kızılırmak, Oğuzlar, Söğütözü ve Üniversiteler mahallelerindeki belirli cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

NATO ZİRVESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülere yoğunluğu azaltmak amacıyla alternatif güzergâhlar da duyuruldu.

Alternatif güzergahlar şöyle:

Mevlana Bulvarı (Kepekli yönü) yerine Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi,

Mevlana Bulvarı (Akköprü yönü) yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi,

Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi,

Atatürk Bulvarı yerine Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi,

Ankara Bulvarı yerine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi kullanılabilecek.