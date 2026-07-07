Mark Rutte: NATO müttefikleri, Airbus'tan 12 tane uçak alacak

Ankara'nın ev sahipliğindeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yatırımlarının ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen savunma sanayi forumu öncesinde gerçekleştirilen büyük tanıtımda önemli açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 5 HEDEFİNDE ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLANDI"

Bir yıl önce Lahey'de savunma sanayisine daha fazla yatırım yapma kararı alındığını hatırlatan Rutte, müttefiklerin 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Ankara'da bu kararların somut sonuçlarının görülmeye başlandığını belirten Rutte, Atlantik'in her iki yakasından müttefik ülkelerin ve sanayi kuruluşlarının milyarlarca Amerikan doları değerinde büyük projelere imza attığını ifade etti.

"PROJE BİRÇOK ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİ İLE GELİŞTİRİLDİ"

Bu yatırımların güvenliğin yanı sıra ekonomiyi canlandıracağını ve on binlerce yeni istihdam yaratacağını vurgulayan Rutte, projelerin tek bir ülkenin değil, birden fazla ülkenin yakın iş birliğiyle ortaklaşa geliştirildiğine dikkati çekti.

"YENİ BİR ÇOK ULUSLU PROJEYİ BAŞLATIYORUZ"

Mark Rutte açıklamalarında şu sözleri kullandı:

Bugün, müttefiklerimiz çok uluslu MRTT (Çok Rollü Tanker Uçağı) filosuna 10’uncu Airbus A330 MRTT uçağının teslim edileceğini resmen duyuruyor.

Bu teslimat, hedeflenen 12 uçaklık MRTT filosuna bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor.

Ayrıca Airbus A400M uçağına odaklanan yeni bir çok uluslu projeyi de başlatıyoruz. Bu, dünya standartlarında stratejik hava taşımacılığı kabiliyeti sağlayacak bir girişimdir.

"AIRBUS'TAN 12 ADET UÇAK ALINACAK"

A330 MRTT ve A400M, ittifaka yüksek kabiliyetli iki çok uluslu hava filosu kazandıracak.

Bugün birçok müttefikimiz hava kapasitesi için tanker filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 tane uçak alacaklar."

10 ÜLKE SAHNEYE DAVET EDİLDİ

Tanıtımın ardından Airbus Başkanı ile Savunma ve Uzay Üst Yöneticisi sahneye davet edildi.

Airbus'ın MRTT (Çok Rollü Tanker Uçağı) girişimine katılan 10 ülke ise şu şekilde sıralanıyor:

- Belçika

- Çekya

- Danimarka

- Finlandiya

- Almanya

- Lüksemburg

- Hollanda

- Norveç

- İsveç

- İspanya