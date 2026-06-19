Ilgar Dağı'nda yaz ortasında kış manzarası

Ardahan'ın önemli geçiş noktalarından biri olan Ilgar Dağı Geçidi'nde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Özellikle yüksek rakımın etkisiyle yoğun şekilde hissedilen yağış, kara yolunun büyük bölümünü beyaz tabakayla kapladı.

Posof ile Damal arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta sürücüler, aniden bastıran dolu nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yol yüzeyinin kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar, kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun dolu yağışı sırasında geçidi kullanan sürücüler, hem görüş kaybı hem de kaygan zemin nedeniyle dikkatli ilerledi. Bazı noktalarda araçların hızlarını önemli ölçüde düşürdüğü gözlenirken sürücüler, olası risklere karşı tedbirli davranmaya çalıştı.

Bölgede etkili olan hava koşulları nedeniyle kara yolunda zaman zaman trafik akışının yavaşladığı bildirildi.

YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yağışın ardından Ilgar Dağı Geçidi ve çevresinde ortaya çıkan manzara dikkat çekti. Dolu tanelerinin yol kenarlarında ve yüksek kesimlerde oluşturduğu beyaz örtü, bölgeyi adeta kış mevsimine çevirdi.

Haziran ayında yaşanan bu görüntüler, bölgenin sert iklim koşullarını bir kez daha gözler önüne sererken vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

YETKİLİLERDEN DİKKAT UYARISI

Yetkililer, sürücüleri özellikle yüksek rakımlı bölgelerde aniden değişebilen hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için hız sınırlarına uyulması, takip mesafesinin korunması ve yol durumunun yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dolu yağışının etkisini kaybetmesinin ardından ekipler tarafından kara yolunda kontrol ve inceleme çalışmaları gerçekleştirildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güzergâh boyunca gerekli denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

DOĞU ANADOLU'DA HAVA ŞARTLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteorolojik veriler, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini ortaya koyarken, özellikle dağlık alanlarda dolu ve sağanak yağışların zaman zaman etkili olabileceğine işaret ediyor.