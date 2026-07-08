İlk hazırlık maçı: Fenerbahçe - Admira Wacker maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde gücünü test etmek için sahaya iniyor.

Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak.

Yeni transferlerin takıma uyumunu ve genel taktiksel durumu görmek isteyen taraftarlar, bu mücadelenin detaylarını merak ediyor.

Peki, Fenerbahçe - Admira Wacker hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşması, bugün (8 Temmuz 2026) oynanacak.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da gerçekleşecek olan müsabaka saat 20.30’da başlayacak.

Futbolseverler mücadeleyi TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.