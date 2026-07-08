ABD'den sürpriz İsrail kararı: Ziyaret iptal edildi

ABD ve İsrail arasında soğukluk sürüyor...

ABD'nin Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı satışına ilişkin tartışmalar sürerken, İsrail'in itirazlarının ardından Washington-Ankara hattındaki temasların gündeme geldiği bildirildi.

İSRAİL'İ ZİYARET EDECEKTİ

İddialara göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Türkiye'ye F-35 satış ihtimalini görüşmek amacıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

Görüşmede, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da yer alması ve İran başta olmak üzere bölgesel güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyordu.

NETANYAHU'DAN F-35 SATIŞINA İTİRAZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken ABD basınına art arda verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

Netanyahu, Fox News ve CNN'in ardından Newsmax'e verdiği röportajda da Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yanlış bir karar olacağı iddiasına Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalıştı.

Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum." sözleriyle ifade etti.

Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, "(Türkiye'nin) F-35 gibi silahlara sahip olması, bence bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacaktır." iddiasında bulundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin iyi olduğunu öne sürerek Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunun "iki arkadaş arasındaki fikir ayrılığı" gibi olduğunu savundu.

HEGSETH'İN İSRAİL ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Ankara temaslarının ardından İsrail'e yapacağı ziyaretin iptal edildiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Hegseth'in yarın gerçekleştirmesi planlanan İsrail ziyareti programdan çıkarıldı.

Ziyaretin hangi gerekçeyle iptal edildiğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP: TÜRKİYE F-35'LERİ ALACAK

ABD Başkanı Trump, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran’la ilişkilerde arabulucu ülkelerin akılcı davrandığına işaret eden Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “Erdoğan’ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum” dedi.

Trump, Türkiye’nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve Ankara'nın F-35'leri alacağını söyledi.