Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında Karadeniz'in güvenliği için mutabakat

NATO Zirvesi ikinci gününde...

32 ülke NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da buluştu.

Zirve kapsamında üst düzey temaslarda bulunulurken liderlerle birlikte Türkiye'ye gelen heyetlerde çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE, ROMANYA VE BULGARİSTAN'DAN KRİTİK ADIM

Görüşmeler sonucunda ülkeler arasında yeni anlaşmalara imza atılırken bunlara bir yenisi daha eklendi.

Söz konusu anlaşmanın başrolünde Türkiye, Romanya ve Bulgaristan yer alıyor.

KARADENİZ'DE MAYIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMA

3 ülke "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen görüşmede her üç bakan tarafından ‘MCM Black Sea Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın içeriği ile ilgili anlaşma imzalandı" denildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea), Türkiye, Romanya ve Bulgaristan tarafından Karadeniz'de mayın tehdidine karşı iş birliğini güçlendirmek amacıyla oluşturulan üçlü deniz girişimi olarak öne çıkıyor.

Görev Grubu, Karadeniz'de seyir emniyetinin desteklenmesi, sürüklenen mayınların tespiti ve etkisiz hâle getirilmesi ile bölgesel deniz güvenliğine katkı sağlamayı hedeflemekte.

İmzalanan yeni mutabakat muhtırası değişikliğiyle birlikte görev kapsamı, üç ülkenin Karadeniz'deki denizaltı kritik altyapılarının korunmasını da içerecek şekilde genişletildi.