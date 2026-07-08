Ankara'da NATO tedbirleri bu gece sona eriyor

Ankara, dev zirveye ev sahipliği yaptı...

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da uygulanan kapsamlı trafik tedbirlerinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

TEDBİRLER BU GECE SONA ERECEK

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve heyetlerin konakladığı otellerin bulunduğu bölgelerde uygulanan yol kapatmalarının 8 Temmuz saat 23.59'a kadar süreceğini duyurdu.

Güvenlik değerlendirmelerinin ardından kapalı yolların kademeli olarak yeniden ulaşıma açılması öngörülüyor.

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Valiliğin açıklamasına göre Külliye çevresinde Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi ve Sakıp Sabancı Bulvarı’nın bazı bölümleri dahil olmak üzere çok sayıda noktada kapanış uygulanıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin belirli kesimleri, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü ve Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki kısmı da tedbir kapsamındaki güzergahlar arasında yer alıyor.

OTEL BÖLGELERİNDE DE TEDBİRLER SÜRÜYOR

Delegasyonların konakladığı Çankaya ve Yenimahalle’deki otel bölgelerinde de trafik tedbirleri 6 Temmuz saat 07.00’de başladı.

Bu uygulamaların da 8 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edeceği bildirildi.

PROTOKOL GÜZERGAHLARINDA GEÇİCİ KAPATMALAR

Devlet ve hükümet başkanlarının kullanacağı protokol güzergahlarında ise sürekli kapanma yapılmıyor. Ankara Çevre Yolu’nun bazı bölümleri, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi ve John F. Kennedy Caddesi gibi güzergahlar konvoy geçişleri sırasında kısa süreli olarak trafiğe kapatılıyor.

Sürücüler için önerilen alternatifler arasında Mevlana Bulvarı yerine Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi; Akköprü yönünden Mevlana Bulvarı’na girişler için Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi bulunuyor.