İlk sohbetlerin derinliği güçlü bir ilişki kurulduğu anlamına gelmiyor

Bazen ilk buluşmada ya da ilk uzun sohbette çocukluk anıları, aile içinde yaşananlar, geçmiş ilişkiler veya yıllardır kimseyle paylaşılmayan duygular konuşulabiliyor. Bu durum iki kişi arasında güçlü bir uyum yakalandığı hissini verebiliyor. Ancak psikologlar, yakınlık hissi ile güven duygusunun aynı süreçte gelişmediğine dikkat çekiyor.

Gerçek güvenin oluşması için yalnızca açık iletişim değil, zaman içinde oluşan tutarlılık, karşılıklı deneyimler ve güvenilir davranışlar da belirleyici oluyor. Son yıllarda popüler psikoloji literatüründe, güven yeterince gelişmeden gerçekleşen bu yoğun kişisel paylaşımlar için “floodlighting” kavramı kullanılmaya başlandı.

GÜVEN KONUŞULANLARLA DEĞİL ZAMANLA OLUŞUYOR

Bir insanla saatlerce sohbet etmek ya da çok kişisel konular paylaşmak, o kişiyi gerçekten tanıdığınız anlamına gelmeyebiliyor. Uzmanlara göre güven; söylenenlerden çok, zaman içinde gözlenen davranışlarla gelişiyor. Bu nedenle ilişkinin ilk dönemlerinde hissedilen yoğun yakınlık, her zaman kalıcı ve sağlam bir bağın göstergesi olarak değerlendirilmiyor.

YOĞUN KİŞİSEL PAYLAŞIMLARIN FARKLI NEDENLERİ OLABİLİYOR

Psikologlara göre bunun tek bir nedeni bulunmuyor. Bazı kişiler anlaşılmak, görülmek ya da kabul görmek istediği için kısa sürede kendileriyle ilgili çok fazla ayrıntı paylaşabiliyor. Bazı kişilerde ise yalnızlık hissi, reddedilme kaygısı veya ilişkiyi hızla derinleştirme isteği bu davranışta etkili olabiliyor. Uzmanlar, bu durumun tek başına manipülatif ya da sağlıksız bir davranış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini; her bireyin yaşam öyküsü ve bağlanma biçiminin farklı olduğunu vurguluyor.

AÇIK İLETİŞİM VE YOĞUN PAYLAŞIM AYNI ŞEY DEĞİL

Duyguları ifade edebilmek sağlıklı ilişkilerin önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak açıklığın da karşılıklı ilerlemesi ve güven geliştikçe derinleşmesi önem taşıyor. İki tarafın da kendini rahat hissettiği paylaşımlar ilişkiyi güçlendirebilirken, henüz yeterli güven oluşmadan yaşanan yoğun iletişim bazı kişiler üzerinde duygusal baskı veya sorumluluk hissi oluşturabiliyor.

GÜÇLÜ İLİŞKİLERİ KONUŞANLAR DEĞİL KURULAN GÜVEN TAŞIR

Uzmanlara göre güçlü ilişkiler, kısa sürede çok şey konuşmakla değil; zaman içinde oluşan güven, tutarlılık, karşılıklı saygı ve ortak deneyimlerle gelişiyor. Bir ilişkiyi derinleştiren şey anlatılan hikayelerin sayısı değil, iki kişinin birbirine güvenebileceğini davranışlarıyla da gösterebilmesi oluyor. Bu nedenle iletişimin doğal akışına alan tanımak, hem yakınlığın hem de güvenin daha sağlam temeller üzerinde gelişmesine katkı sağlayabiliyor.