IMEI süresi dolan cihazlara ne kadar ek süre verilecek? İşte kayıt işlemleri

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanım süreleri ve IMEI kayıt işlemleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

BTK tarafından yayımlanan yeni yönetmelik, artık tek merkezden yapılacak.

Peki, süreci dolan yurt dışı cihazları için ne kadar ek süre tanınacak? Kayıt işlemleri nasıl yapılacak?

IMEI kayıt İşlemleri nasıl yapılacak?

Yeni düzenlemeyle birlikte, "kısa mesaj" (SMS) üzerinden yapılan kayıt yöntemi yönetmelikten çıkarıldı.

Artık IMEI kayıt işlemleri için tek geçerli kanal e-Devlet kapısı olarak belirlendi. Kullanıcıların kayıt işlemlerini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için e-Devlet platformu üzerindeki "Mobil Cihaz Kayıt" adımlarını izlemeleri gerekiyor.

Ne kadar ek süre verilecek?

Kullanım süresi dolan cihazlara 120 günlük ek kullanım süresi tanınacak.

Bu süre zarfında kayıt işlemi yapılmayan cihazlar, 120 günün sonunda IMEI numaraları üzerinden kullanıma kapatılarak kara listeye alınacak.

Kara listeye alınan cihazların tekrar şebekeye bağlanması durumunda, operatörler durumu anında BTK’ya bildirmekle yükümlü olacak.