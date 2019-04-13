İndiğini servisin altında kalan Işıl, toprağa verildi

Aksaray Cumhuriyet Mahallesi Naci Abay İlkokulu önünde meydana gelen olayda, Özkan Ö. (33) yönetimindeki öğrenci servisiyle okula gelen Işıl Güzel, diğer öğrencilerle birlikte minibüsten indi.

İNDİĞİ SERVİSİN ALTINDA KALDI

Işıl, minibüsün önünden geçip okuluna gitmek istediği sırada sürücü durumu fark etmeyerek hareket etti. Işıl, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Işıl, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Işıl Güzel'in cenazesi, bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Işıl'ın tabutuna gelinlik örtüldü. Cenaze namazına, Aksaray Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Karta ve çocuğun çok sayıda yakını katıldı. Baba Özkan Güzel, kızını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. Işıl'ın cenazesi namazın ardından Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diğer taraftan, kazanın ardından gözaltına alınan servis sürücüsü Özkan Ö. ise adliyeye sevk edildi.

























