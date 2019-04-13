taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

İndiğini servisin altında kalan Işıl, toprağa verildi

Aksaray'da okul önünde indiği servis minibüsünün altında kalarak yaşamını yitiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Işıl Güzel (8), gözyaşları içinde toprağa verildi.

İHA | 13.04.2019 - 16:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aksaray Cumhuriyet Mahallesi Naci Abay İlkokulu önünde meydana gelen olayda, Özkan Ö. (33) yönetimindeki öğrenci servisiyle okula gelen Işıl Güzel, diğer öğrencilerle birlikte minibüsten indi.

İNDİĞİ SERVİSİN ALTINDA KALDI

Işıl, minibüsün önünden geçip okuluna gitmek istediği sırada sürücü durumu fark etmeyerek hareket etti. Işıl, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Işıl, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Işıl Güzel'in cenazesi, bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Işıl'ın tabutuna gelinlik örtüldü. Cenaze namazına, Aksaray Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Karta ve çocuğun çok sayıda yakını katıldı. Baba Özkan Güzel, kızını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. Işıl'ın cenazesi namazın ardından Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diğer taraftan, kazanın ardından gözaltına alınan servis sürücüsü Özkan Ö. ise adliyeye sevk edildi.

İndiğini servisin altında kalan Işıl, toprağa verildi

İndiğini servisin altında kalan Işıl, toprağa verildi

İndiğini servisin altında kalan Işıl, toprağa verildi

İndiğini servisin altında kalan Işıl, toprağa verildi

İndiğini servisin altında kalan Işıl, toprağa verildi

İndiğini servisin altında kalan Işıl, toprağa verildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

218
Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

114
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

277
Sudan'da 2'nci darbe

Sudan'da 2'nci darbe

68
Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

333
Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

97
Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir