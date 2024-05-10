Antalya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 kadın yaşamını yitirdi Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

İHA

Antalya'da Cumalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde, plakası belirlenemeyen Kudret Taşdemir idaresindeki motosiklet, H.O.’nun kullandığı otomobille çarpıştı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Taşdemir için ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki çocuk annesi olduğu öğrenildi

Yapılan inceleme sonrası Kudret Taşdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdemir’in cansız bedeni hastane morguna ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ederken, kazaya karışan otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)