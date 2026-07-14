İnekleri zebra gibi boyadılar: O dertten sonunda kurtuldular

Zebraların siyah-beyaz çizgilerinin neden evrimleştiği yıllardır tartışılıyor.

Japon bilim insanları bu gizemi çözmek için sıra dışı bir deney yaptı.

Zebra çizgilerinin kan emici sinekleri uzaklaştırdığı yönündeki teoriyi test etmek amacıyla siyah sığırlar zebra desenine benzer şekilde boyandı.

Deneyde altı Japon Siyahı sığır üç farklı gruba ayrıldı. İlk gruptaki hayvanların üzerine beyaz boya ile zebra çizgileri çizildi. İkinci gruba siyah boya uygulanırken, üçüncü grup ise hiçbir işlem yapılmadan kontrol grubu olarak bırakıldı.

Araştırmacılar daha sonra hayvanların üzerine konan sinek sayısını ve sineklerden kurtulmak için gösterdikleri davranışları tek tek kayıt altına aldı.

Sinekler azaldı

Sonuçlar dikkat çekiciydi.

Zebra deseni verilen siyah ineklerin üzerine konan kan emici sineklerin sayısı, diğer iki gruba kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha az çıktı.

Aynı zamanda bu hayvanların kuyruk sallama, kulak oynatma, ayak vurma ve derilerini titreterek sinek kovmaya çalışma gibi davranışları da belirgin şekilde azaldı.

Çizgiler etkiledi

Araştırmanın en önemli ayrıntılarından biri ise etkinin boyadan kaynaklanmadığını göstermesiydi.

Sinekleri uzaklaştıran unsurun boya değil, siyah ve beyaz çizgilerin oluşturduğu desen olduğu ortaya çıktı.

Görsel algıları bozulan sineklerin iniş yapmakta zorlandığı ve bu nedenle zebraları daha az tercih ettiği düşünülüyor.

Araştırmacılar, bu yöntemin özellikle büyükbaş hayvancılıkta kullanılan kimyasal böcek ilaçlarına çevre dostu bir alternatif olabileceğini düşünüyor.