Influencer Ezgi Fındık nerede, neden paylaşım yapmıyor? 2025'ten beri...

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, uzun süredir sessizliğini koruyor.

Aralık 2025'ten bu yana hiçbir paylaşım yapmayan fenomenin sosyal medya hesaplarındaki sessizlik, takipçilerini endişelendirdi.

"Ezgi Fındık nerede?", "Neden paylaşım yapmıyor?" soruları gündemdeki yerini korurken, fenomen hakkında ortaya çıkan son bilgiler merak ediliyor.

Peki; Ezgi Fındık nerede? Neden paylaşım yapmadı? İşte, fenomen isme dair son bilinenler...

EZGİ FINDIK NEREDE

1993 yılında Almanya'da doğan Ezgi Fındık, İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Sosyal medyada özellikle lüks yaşam tarzı, yurt dışı seyahatleri, moda kombinleri ve kozmetik içerikleriyle dikkat çekti.

Kariyerine profesyonel makyaj sanatçısı olarak başlayan Fındık, yaklaşık altı yıl boyunca dünyaca ünlü bir kozmetik markası bünyesinde çalıştı.

İstifa eden Ezgi Fındık, YouTube ve Instagram'da makyaj teknikleri, kozmetik ürün incelemeleri ve kişisel bakım videoları paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

24 Aralık 2025'te Ezgi Fındık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bazı haberlerde ve magazin kulislerinde Dubai'de olduğu iddia edilse de, bu bilgi resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Sosyal medyada sessizliğe bürünen fenomenin ne yaptığı bilinmiyor..