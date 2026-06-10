İngiltere, çocukların köpeklerle yalnız bırakılmasını yasaklıyor

Ada ülkesinde dikkat çeken karar...

İngiltere ve Galler'de, XL Bully ve diğer tehlikeli köpek ırklarına yönelik yeni bir düzenleme kapsamında, 12 yaşından küçük çocukların bu hayvanlarla yalnız bırakılması yasa dışı hale getiriliyor.

VAKALARDA ARTIŞ YAŞANDI

Karar, belirli tehlikeli köpek ırklarının çocuklara saldırdığı vakalardaki artışın ardından alındı.

Geçen yıl, ailesine ait bir XL Bully cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile aynı ırktan bir köpeğin saldırdığı 9 aylık bir bebek hayatını kaybetmişti.

KÖPEKLERE EL KONULABİLECEK

Parlamentoya sunulan yeni yasal düzenleme uyarınca, çocukları tehlikeli köpeklerle gözetimsiz bırakan kişilere para cezası uygulanması ve köpeklerine el konulması öngörülüyor.

Amerikan pitbull türü bir ırk olan XL Bully, oldukça güçlü yapısıyla ve 60 kilograma kadar ulaşan ağırlığıyla biliniyor.

Ülkede son dönemde yaşanan çok sayıda saldırıdan sorumlu tutulan bu ırkın sahiplenilmesi, 1991 tarihli Tehlikeli Köpekler Yasası kapsamında sınırlandırılmıştı.

1 Şubat 2024 tarihinden itibaren ise muafiyet belgesi olmadan bir XL Bully'ye sahip olmak suç sayılmaya başlandı.

Hayvan Refahı Bakanı Sue Hayman, hiçbir çocuğun tehlikeli bir köpekle asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, bu kuralların öncelikle çocukların güvenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Yasaklı bir ırka ait muafiyet kapsamındaki köpekleri beslemeye yönelik mevcut kısıtlamaların genişletilmesiyle oluşturulan kurallar, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

UZMANLAR TÜM KÖPEK IRKLARI İÇİN UYARIYOR

Hayvan refahı uzmanları, ırkı ne olursa olsun çocukların köpeklerle yalnız bırakılmaması gerektiği konusunda tavsiyede bulunuyor. Veriler, çocukların yetişkinlere kıyasla köpekler tarafından ısırılma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Kraliyet Hayvanlara Karşı Acımasızlığı Önleme Derneği (RSPCA) köpek refahı uzmanı Dr. Samantha Gaines, köpek sahibi tüm ebeveynlere çocukları ve köpekleri asla gözetimsiz şekilde yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu.

Köpekler ve çocuklar arasındaki bağın harika olabileceğini belirten Gaines, ancak evcil hayvanlar ile küçük çocukların çok farklı şekilde iletişim kurduğunu ve köpekler ne kadar iyi tanınırsa tanınsın bazen ısırma vakalarının yaşanabileceğini hatırlattı.

Hayvanları koruma derneği RSPCA, XL Bully yasağını desteklemiyor ve belirli köpek ırklarının yasaklanmasına karşı çıkıyor.

Dernek bunun yerine, sorumlu köpek sahipliğini sağlamak amacıyla köpek ruhsatlarının yeniden yürürlüğe konulması gibi daha sıkı yasal düzenlemeler yapılmasını öneriyor.

KÖPEK SALDIRILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Gaines, çocukların ısırılma riskinin yetişkinlerden daha fazla olduğunu, bu nedenle düzenlemenin temel mantığına katıldıklarını aktardı.

Ancak bu zorunluluğun sadece yasa kapsamındaki belirli köpeklere yönelik olmasının, bazı köpeklerin sadece görünüşleri nedeniyle tehlikeli olduğu fikrini pekiştirdiğini ve bundan hayal kırıklığı duyduklarını ekledi. Gaines, yasaklı olsun ya da olmasın her köpeğin ısırma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Birleşik Krallık'ta köpek saldırılarındaki artış devam ediyor. İngiltere ve Galler'de yasağın yürürlüğe girdiği 2024 yılında insanlara yönelik 31 bin 920 köpek saldırısı kaydedildi.

Bu veri, 2023 yılına kıyasla yüzde 2'lik bir artışa işaret ediyor. 2025 yılına ait veriler ise henüz açıklanmadı.

2024 yılında yürürlüğe giren yasalar, lisanssız bir XL Bully beslemeyi suç haline getirmenin yanı sıra, bu ırktan bir köpeğin satılmasını, terk edilmesini, tasmasız ve ağızlıksız olarak halka açık yerlerde gezdirilmesini de yasaklıyor.