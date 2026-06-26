İngiltere Kralı 3’üncü Charles, 12,9 milyon sterlin vergi ödediğini açıkladı

İngiltere’de siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti.

Ülke son yılların en istikrarsız ve problemli günlerini yaşarken Kraliyet Ailesi’nden İngiltere’yi karıştıracak bir rapor yayımlandı.

12,9 MİLYON STERLİN VERGİ ÖDEDİ

Kraliyet Ailesi'nin yıllık faaliyet raporu ve mali hesaplarında yer alan bilgilere göre, Kral Charles, 2024-2025 döneminde 12,9 milyon sterlin vergi ödedi.

Kral'ın ödediği vergi tutarı, onu İngiltere'de en fazla vergi ödeyen ilk 100 kişi arasına soktu.

GALLER PRENSİ 7,76 MİLYON STERLİN ÖDEDİ

Galler Prensi William da aynı dönemde gelir ve sermaye kazancı vergisi olarak 7,76 milyon sterlin ödedi.

ÖDEDİKLERİ TOPLAM MİKTAR 50 MİLYON STERLİNİ AŞTI

Kral Charles'ın 2022'de tahta çıkmasından bu yana, baba ile oğlun İngiltere Gümrük ve Gelir Dairesine (HMRC) ödediği toplam vergi miktarı 50 milyon sterlini aştı.

KAMUOYU ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRME

Buckingham Sarayı, Kral Charles ile Prens William'ın ödedikleri vergi miktarını açıklamasının "kişisel kararları" olduğunu belirterek, bu adımın şeffaflığı artırmayı ve Kraliyet Ailesi'nin hesap verebilirliğine ilişkin kamuoyu anlayışını güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

CHARLES'IN GELİR KAYNAKLARI

Kral Charles'ın vergilendirilebilir gelir kaynakları arasında, Lancaster Dükalığı olarak bilinen arazi, mülk ve yatırımlardan oluşan portföyden elde edilen gelirlerin yanı sıra kişisel yatırımları, tasarrufları ile Balmoral ve Sandringham'daki özel mülklerinden sağlanan gelirler yer alıyor.

Lancaster Dükalığı, Kral Charles'a 2025-2026 döneminde 25,2 milyon sterlin gelir sağladı.

Prens William'ın resmi görevleri, ofisi ve ailesinin özel harcamaları için kullandığı gelir ise Cornwall Dükalığı'ndan elde ediliyor.

İNDİRİMLER DENETİMDEN GEÇİYOR

Prens William'ın Özel Kalem Müdürü Ian Patrick, prensin bu harcamalar karşılandıktan sonra kalan net gelir üzerinden en yüksek oranda gelir vergisi ödediğini, giderlerin de indirimlerin uygunluğunu sağlamak amacıyla bağımsız denetimden geçtiğini belirtti.

BUCKİNGHAM SARAYI'NA TAŞINMAYACAK

Öte yandan, Buckingham Sarayı Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Kralı 3. Charles ile Kraliçe Camilla'nın, gelecek yıl 369 milyon sterlinlik yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Buckingham Sarayı'nın halka daha fazla açılmasına imkan sağlayacağı kaydedilerek, Kraliyet çiftinin resmi ikametgahı olarak sarayın yakınındaki Clarence House'u kullanmayı sürdüreceği aktarıldı.

DEVLET ZİYARETLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEK

Ayrıca açıklamada, sarayın, Kraliyet faaliyetlerinin yoğun olarak sürdüğü bir yer olmaya devam edeceğine işaret edildi.

Buckingham Sarayı, devlet ziyaretleri, bahçe davetleri, resepsiyonlar ile başbakan ve yeni büyükelçilerle yapılan görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden ve Mart 2027'de tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında, Buckingham Sarayı'ndaki eski elektrik kabloları, kurşun borular, tesisat ve kazanların değiştirileceği bildirilmişti.

KRAL CHARLES'IN SERVETİ NE KADAR?

İngiltere Kralı III. Charles’ın serveti, en son açıklanan verilere göre 640 milyon sterlin olarak İngiliz basını tarafından açıklandı.

Kral Charles, personel giderleri, kraliyet saraylarının bakımı ve seyahat harcamalarını karşılamak amacıyla hükümetten “Hükümdarlık Ödeneği” (Sovereign Grant) adı altında fon alıyor.

Bu yüzden kişisel servetinin büyük bir bölümü kendisine kalıyor.