İngiltere Merkez Bankası, Winston Churchill'i banknotlardan kaldırdı

2008 bankacılık krizinden sonra tüm dünyayı etkisi altına alan krizden en çok etkilenen ülkelerin başında İngiltere geldi.

Uzun zamandır resesyon ve bütçe açığı problemleriyle boğuşan ve bu problemleri çözmekte başarısız olan İngiltere'de ilginç bir karar alındı.

İngiliz basınından The Telegraph, İngiltere Merkez Bankasının Winston Churchill ve bazı isimlere yönelik yapılan bir araştırma sonucunda emperyalist ve elitist olarak görüldükleri gerekçesiyle banknotlardan kaldırdığını yazan bir haber yayımladı.

İNGİLTERE'NİN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ TESPİT ETMEDİĞİ SONUCUNA VARILDI

Habere göre İngiltere Merkez Bankası, banknotlarda yüzü bulunan kişilere yönelik ülkede bir araştırma yaptırdı.

Banka tarafından yaptırılan araştırma, Winston Churchill, Alan Turing ve Jane Austen gibi isimlerin İngiltere'nin kültürel kimliğini temsil etmediği sonucuna vardı.

GEÇMİŞE DÖNÜK VİZYON

Gerekçe olarak ise tarihi figürlerin İngiltere'ye dair geçmişe dönük bir vizyonu temsil ettiği tartışma yaratma riski taşıdığı belirtildi.

Böylece banknotlarda hükümdarın yanında önemli kişilere yer verilmesiyle geçen elli yılı aşkın bir dönemin sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

GENÇ KATILIMCILAR ARAŞTIRMAYI ETKİLEYEN GRUP OLDU

Habere göre araştırmada özellikle genç katılımcılar mevcut figürlerin güncelliğini sorguladı ve bu temanın modası geçmiş olduğunu düşündü.

Katılımcılar, banknot görsellerinin geliştirilmesi ve modern İngiltere'yi daha kapsayıcı biçimde yansıtması yönünde açık bir talep ortaya koydu.

YENİ BANKNOTLARDA FLORA VE FAUNA GÖRSELLERİ OLACAK

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni banknotlarda İngiltere'nin doğal zenginliklerini ve sembollerini temsil eden flora ve fauna görsellerine yer verilmesi planlanıyor.

Banka ayrıca, yapılan değişikliğin temel nedenlerinden birinin de giderek daha yetenekli hale gelen sahtecilerle mücadele etmek olduğunu savundu.

SERT TEPKİ ALDI

Ancak İngiltere'de alınan bu karar her kesim tarafından olumlu karşılanmadı ve çok sert tepkiler aldı.

BUNLARA ZAMAN VE PARA HARCAMAYIN

Reform UK'nin Hazine Sözcüsü Robert Jenrick, Merkez Bankasının bununla zaman ve para harcamayı bırakması ve güncel problemlere odaklanması gerektiğini belirtti.

"ONLARA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Emekli İngiliz Ordusu subayı Richard Kemp ise şu değerlendirmede bulundu:

"Churchill ve Turing gibi büyük ve cesur isimler olmasaydı, bugün banknotlarımızda gamalı haçlar bulunuyor olabilirdi.

Onlara çok şey borçluyuz ve bu borcun her gün banknotlarımız üzerinde hatırlatılması doğrudur."