İngiltere'de eşcinsel askerler sokakta yürüyüş gerçekleştirdi
Londra’da düzenlenen Pride in London kapsamında eşcinseller sokaklara akın etti. Bunlardan en çok dikkat çekeni İngiliz ordusu oldu. Binlerce İngiliz eşcinsel asker sokaklarda bayraklarıyla sloganlar attı. Sosyal medyada İngiliz ordusunun geldiği bu durum tartışma konusu oldu.
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İngiliz ordusunun son durumu görenleri şaşkına çevirdi...
LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, fikirler gençlere enjekte edilmek isteniyor.
Bu kapsamda LGBT ideolojisinden en çok etkilenen ülkeler ise Avrupa ülkeleri olarak öne çıktı.
YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ
İngiltere'de dün Pride in London kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşe 35 bin eşcinselin katıldığı açıklandı.
ASKERLERİN KATILIMI DAMGA VURDU
Ancak yürüyüşe İngiliz askerlerinin katılımı damga vurdu.
ASKERLERİN KİLOLU OLMASI, TAVIRLARI GÜNDEM OLDU
Binlerce İngiliz askeri ellerinde bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.
İngiliz askerlerinin senkronize olamaması, kilolu veya çok zayıf olmaları ve hareketleri eleştiri konusu oldu.
İNGİLİZ ORDUSUNUN SON HALİ
Geçmişte dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan İngiltere'de yaşananlar, İngiliz ordusunun geldiği hali sorgulattı.