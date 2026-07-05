İngiltere'de eşcinsel askerler sokakta yürüyüş gerçekleştirdi

İngiliz ordusunun son durumu görenleri şaşkına çevirdi...

LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, fikirler gençlere enjekte edilmek isteniyor.

Bu kapsamda LGBT ideolojisinden en çok etkilenen ülkeler ise Avrupa ülkeleri olarak öne çıktı.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

İngiltere'de dün Pride in London kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe 35 bin eşcinselin katıldığı açıklandı.

ASKERLERİN KATILIMI DAMGA VURDU

Ancak yürüyüşe İngiliz askerlerinin katılımı damga vurdu.

ASKERLERİN KİLOLU OLMASI, TAVIRLARI GÜNDEM OLDU

Binlerce İngiliz askeri ellerinde bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.

İngiliz askerlerinin senkronize olamaması, kilolu veya çok zayıf olmaları ve hareketleri eleştiri konusu oldu.

İNGİLİZ ORDUSUNUN SON HALİ

Geçmişte dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan İngiltere'de yaşananlar, İngiliz ordusunun geldiği hali sorgulattı.