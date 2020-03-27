İngiltere'de evde 15 dakikada korona testi yapılacak

İngiltere'de şimdiye kadar koronavirüsten 578 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 11 bin 658 olarak kaydedildi.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), koronavirüs için test kitlerinin evlere dağıtımına başlanacağını duyurdu.

EVDE 15 DAKİKADA SONUÇ

PHE'nin Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, "Bu hafta test edildikten sonra, testlerin ilk partisi de geldiğinde topluma dağıtılacak" dedi. Testler, 15 dakikada sonuç verecek.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümetin milyonlarca test aldığını ve bir o kadar da siparişin verilmek üzere olduğunu kaydetti.

TESTİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Parmaktan alınan bir damla kan, hamilelik testine benzeyen bir alette analiz ediliyor. Test, koronavirüsün bir insana daha önce bulaşıp bulaşmadığını haber verirken, herhangi bir virüse sahip olup olunmadığını bildirmiyor.

İngiltere'de günde 5-6 bin civarında kişi test ediliyor. Londra yönetimi, bu sayıyı günde 25 bin teste çıkarmayı hedefliyor.