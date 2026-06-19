İnşaat işçileri tesadüfen buldu: Toprağın altından yüzyıllık gemi enkazları çıktı

İsveç’in Varberg kentinde gerçekleştirilen büyük bir demiryolu tüneli projesi, beklemedik bir keşfe sahne oldu.

İş makineleri şehrin altındaki eski bir liman tabanına ulaştığında, çalışmalar durduruldu ve bölgeye arkeologlar çağrıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, toprağın altında yüzyıllardır gizli kalmış 6 adet gemi enkazı tespit edildi.

Yüzyıllık gemiler ortaya çıktı

Arkeologlar, inşaatın rotası üzerinde Orta Çağ ve 17. yüzyıla ait toplam altı enkaz tespit etti.

En iyi korunan yapı olan "Enkaz 2", 1530’larda meşe ağacından inşa edilmiş bir yelkenliydi. Geminin üzerindeki yanık izleri, aracın batmadan önce kasten ateşe verildiğini gösteriyor.

"Enkaz 6" olarak adlandırılan diğer bir gemi ise Hollanda yapım tekniklerini yansıtıyor. İnşaatın devam etmesi gereken bölgede bulunduğu için, ekipler zaman baskısı altında hızlı bir çalışma yürüterek enkazı kurtardı.

Ayrıca 1300’lerden kalma iki ortaçağ dişlisi de inceleme süreci devam eden buluntular arasında yer alıyor.

Neden İsveç’te sık sık bulunuyor?

Bu keşif tamamen tesadüf değil. İsveç'in batı kıyısında yürütülen büyük altyapı çalışmaları, yüzyıllardır ıslak zeminde korunan eski liman bölgelerini rutin olarak gün yüzüne çıkarıyor.

Varberg Tüneli projesi ise, bu batık mirası incelemek için yeni bir pencere açmış oldu.