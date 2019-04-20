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İnsan ve kedi arasında: Ruha Dokunan Patiler

Bu kitabın başrolünde kediler var…

Özel İçerik | 20.04.2019 - 11:01..
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Ruha Dokunan Patiler

Başrolünde kedilerin yer aldığı, çoğu gerçeğe dayanan öykülerle Çetin Oranlı, vefa, sadakat, asalet, karakter sahibi olmak, sevgi, iyilik ve en önemlisi de merhameti eksenine alıyor. Bu kitap, özellikle evinde kedi besleyenlerin, hayvan sevgisini hayatının merkezine koymuşların pek ilgisini çekeceğe benziyor. Ama patiler de ruha dokunmayacak gibi değil ki…

Ruha Dokunan Patiler - Çetin Oranlı

RUHA DOKUNAN PATİLER

İnsanın binlerce yıllık yoldaşı kedi, hayatımıza öyle köklü bir şekilde yerleşmiş ki, sadece bir evcil hayvandan ibaret değil. İnsan ve kedi arasında yalnızca kedi severlerin, yaşamlarının bir bölümünde kedi besleyenlerin anlayabileceği bir sır var şüphesiz...

Yağmurlu, soğuk bir günde pencere kenarına sığınan tekir kedi, patileriyle kapıyı çalarcasına cama tıklıyor. Sesinde miyavlamanın en naif tınısı, beyaz bıyıklarla süslü yüzünde gülümsemeye benzer bir ifade. Her haliyle sanki sevilmek için var edilmiş. Belli ki o sevimli patiler, insan kalbine bir çağrıda bulunuyor, merhamet başta olmak üzere iyilik hislerini uyandırarak, yürekleri ısıtıyor. Belki de bu yüzden insan ruhuna iyi geliyor…

Ruha Dokunan Patiler - Çetin Oranlı

Ruha Dokunan Patiler

Çetin Oranlı

Hayykitap

S.: 96

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

 

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