İnternetin hızlı tükettiği fenomenler: İşte unutulma sebepleri

Gün geçmiyor ki, sosyal medyada yeni bir trend çıkmasın.

Instagram, TikTok, X; her birinden başka bir şey viral olabiliyor.

Bir sabah uyanıyoruz ve birkaç haftamızı ele geçirecek bir akımla karşılaşıyoruz.

Bir sokak röportajında söylenen cümle, bir ilahi, bir şarkı ya da birkaç saniyelik bir video...

Bir anda milyonlarca kişinin diline dolanıyor.

Ancak kısa bir süre sonra dönüp baktığımızda, 7'den 70'e etkili olan o akımın neredeyse tamamen ortadan kaybolduğunu fark ediyoruz.

Son dönemde "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi de bu örneklerden oldu.

Düğünlerden okullara, mizah içeriklerinden sokaklara kadar her yerde dillere dolanan ilahi, bir süre sonra yerini yeni akımlara bıraktı.

Daha önceki akımlar da aynı sonuçlarla yüzleşmişti;

"Oğlum bak git" diyen bir belediye temizlik işçisinin verdiği tepki, Türkiye internet tarihinin en büyük viral videolarından birine dönüştü.

Yıllarca caps'lerde ve parodilerde kullanıldı.

Bir sokak röportajında söylenen "Sabaha kadar buradayız" sözü, sosyal medya kullanıcıları tarafından her duruma uyarlanan bir kalıba dönüştü.

Kadıköy Boğası'nın "Testo Taylan!" diye seslenmesi sayısız kez uyarlandı.

Bütün dünyayı kasıp kavuran, herkesin donakaldığı ancak şimdi bir kişinin bile paylaşmadığı "Harlem Shake" akımı...

Peki, neden bu kadar hızlı tüketiyoruz ve geçiyoruz? Anlatalım.

Araştırmalara göre bunun en önemli nedenlerinden biri insan beyninin yeniliğe olan ilgisi.

İlk kez duyulan sıra dışı bir söz ya da beklenmedik bir görüntü dikkat çekiyor ve insanları güldürüyor. Ancak aynı içerikle yüzlerce kez karşılaşınca o ilk şaşkınlık hissi kayboluyor.

Bir zamanlar komik bulunan bir ifade, sürekli tekrar edilince sıradanlaşmaya başlıyor.

Bir diğer neden ise sosyal medya algoritmaları.

TikTok, Instagram ve X gibi platformlar kullanıcıların ilgisini canlı tutmak için sürekli yeni içerikleri öne çıkarıyor. Böylece birkaç hafta boyunca herkesin karşısına çıkan bir akım, kısa süre sonra görünmez hale geliyor.

Yerini ise yeni bir fenomen alıyor.

Viralliğin en büyük düşmanlarından biri de aşırı maruz kalma.

Eskiden bir şarkının veya bir repliğin ülke çapında yayılması aylar hatta yıllar sürerdi.

Günümüzde ise sabah ortaya çıkan bir içerik akşama kadar milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Normal şartlarda aylar boyunca tüketilecek bir akım, birkaç gün içinde eskimeye başlıyor.

Sonuç olarak; gitsin eskisi, gelsin yenisi...