iPhone 18 modellerinin RAM kapasiteleri ortaya çıktı

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin 2027 baharında tanıtmayı planladığı uygun fiyatlı iPhone 18 ve iPhone 18e modellerine dair kritik teknik detayları paylaştı.

Sızıntılara göre yeni akıllı telefonlar, beklenenin aksine 8 GB yerine 9 GB RAM kapasitesiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

YENİ A20 ÇİPİ VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Cihazlarda kullanılacak olan yeni A20 işlemcisi, toplamda 9 GB RAM elde etmek adına özel bir yonga mimarisiyle tasarlanacak.

Apple, bu donanım güçlendirmesini yeni nesil iOS 27 işletim sistemindeki gelişmiş Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin sorunsuz çalışması amacıyla gerçekleştiriyor.

IPHONE 18 SERİSİ ÇIKIŞ TARİHİ

Uygun fiyatlı iPhone 18 modellerinin Mart veya Nisan 2027 civarında piyasaya sürülmesi beklenirken, üst segment Pro ve katlanabilir modeller bu sonbaharda 12 GB RAM ile tanıtılacak.

Mac ve iPad modellerine yapılan son zamların ardından, yeni çıkacak tüm iPhone 18 serisinde de fiyat artışlarının yaşanması kaçınılmaz görünüyor.