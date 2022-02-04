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    Kuru göz nedir

    Gözyaşı sıvısının azalmasıyla oluşan göz kuruluğu, batma ve kaşınmayla ortaya çıkan en sık rastlanan hastalıklardan biridir.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 17:58
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    Kuru göz nedir

    Göz rahatsızlıkları günümüzde en sık rastladığımız sağlık sorunlarından biridir.

    Kişilerde gözleri rahatlatacak şekilde gözyaşının olmaması, batma, yanma ve kaşıntıya neden olur.

    Kuru göz, gözyaşının vücut tarafından salgılanmaması veya mevcut gözyaşının buharlaşmasıyla ortaya çıkar.

    Gözyaşındaki film tabakası her göz kırpma hareketiyle yenilenir.

    Kuru göz nedir #1

    GÖZ KURULUĞU NEDEN OLUR

    • Yaşlanma,
    • Çeşitli ilaç kullanımı,
    • Bilgisayar kullanımı
    • A vitamini eksikliği,
    • Alerjik hastalıklar,
    • Dehidratasyon (Vücutta Sıvı Miktarının Azalması),

    HASTALARDA RASTLANAN ŞİKAYETLER

    • Akşama doğru bulanık görme,
    • Gözlerde yanma,
    • Gözlerde batma,
    • Gözlerde yabancı cisim hissi,
    • Kuruluk hissi, kızarıklık,
    • Rüzgarda rahatsızlık,
    • Kontakt lens takamama gibi şikayetler ile doktora başvururlar.

    TEDAVİ YÖNTEMLERİ

    Göz kuruluğunda en sık uygulanan tedaviler suni gözyaşı damlaları ve jellerdir. Hastanın hekim tarafından değerlendirilmesi sonucu hastaya en uygun bulunan suni gözyaşı preparatı seçilecektir.

    Nemsiz ortamda sık bulunan bir hasta bulunduğu ortamı daha nemli hale getirerek kuru göz şikayetini azaltabilir.

    Kontakt lens kullanımına çok dikkat etmeyen bir hasta, geceleri lenslerle uyuyan bir hasta ya da kullanım süresini aşan bir hasta bunlara dikkat ederek kuru göz şikayetlerini azaltabilir.

    Kuru göz nedir #2

    Kuru göz nedir #3


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