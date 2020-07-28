Çıldır Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Çıldır Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Çıldır Öğretmenevi fiyatları burada. Ardahan Çıldır Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Ardahan Çıldır Öğretmenevi

Aşık Şenlik Caddesi No: 3 Yeni Mahalle Çıldır / Ardahan adresinde bulunmaktadır ve 11 oda, 22 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesiste ek olarak; Lokal, Çok Amaçlı Salon, Wi-fi, Dinlenme Salonu, Bilardo Salonu, Çay Ocağı ve Çay Bahçesi de hizmet vermektedir. Telefon ile 0 (478) 311 24 88 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Çıldır Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil (Oda Fiyatı) 25 TL 30 TL 40 TL (Yatak Fiyatı) 14 TL 17.5 TL 20 TL



ÖZET BİLGİLER

Çıldır Öğretmenevi nerede? Aşık Şenlik Caddesi No: 3 Yeni Mahalle Çıldır / Ardahan

Çıldır Öğretmenevi fiyatları ne kadar? Kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.

Çıldır Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (478) 311 24 88

Çıldır Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 11 oda ve 22 yatak vardır.