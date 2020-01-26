Irak güvenlik güçleri, göstericilerin çadırlarını yaktı

Irak güçleri, daha önce göstericiler için yollara konulan beton bariyerleri kaldırıp, protestocuların kalesi Tahrir Meydanı yakınlarındaki çadırları yakmaya başladı.

GÖSTERİLER 1 EKİM'DEN BERİ SÜRÜYOR

1 Ekim'den bu yana devam eden gösterileri sonlandırmayı planlayan güvenlik güçleri, yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullanarak eylemcileri dağıtmak ve bölgeyi araç trafiğine açmak istiyor.

GÖSTERİCİLERİ DAĞITMAK İÇİN GAZ BOMBASI KULLANILIYOR

Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında Tahrir'den kısa bir mesafede yer alan Vesba Meydanı'nda arbede yaşandığı ifade ediliyor. Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre gaz bombasından etkilenen 15 gösterici hastaneye kaldırıldı.