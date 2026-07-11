İran: ABD'nin saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu
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Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseliyor.
ABD ile İran arasındaki ateşkes yerini tekrardan çatışmaya bıraktı.
İran, Hürmüz Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde birkaç gemiyi koordinasyonsuz hareket ettiği gerekçesiyle hedef aldı.
SALDIRI DÜZENLENDİ
ABD buna karşılık İran'ın 6 şehrine saldırı düzenledi.
CAN KAYIPLARINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkenin 6 şehrine düzenlediği saldırıların neden olduğu can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.
17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kermanpur, saldırılarda biri kadın 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını aktardı.