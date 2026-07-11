Yazın ortasında kış şartları: Muş yaylalarında göçerler sobayla ısınıyor

Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı dönemlerde Muş’un yüksek kesimlerinde adeta kıştan kalma günler yaşanıyor.

Kentin yaklaşık 2 bin 645 metre rakımlı Kurtik Dağı eteklerindeki yaylalarda konaklayan göçerler, soğuk hava nedeniyle çadırlarında soba yakarak ısınmaya çalışıyor.

Kış aylarını Batman, Diyarbakır ve Mardin çevresinde geçiren göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarıyla Muş yaylalarının yolunu tutuyor.

Yaz boyunca burada konaklayan göçerler, sürülerini otlatıyor, hayvanlarının bakımını yapıyor ve süt üretimini sürdürüyor.

TEMMUZ AYINDA KARLI DAĞLARDA HAYVANCILIK MÜCADELESİ

Yüksek rakım nedeniyle bölgede hava sıcaklıkları yaz aylarında dahi sert seyrediyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına kadar indiği yaylalarda, çevredeki dağlarda kar örtüsü hâlâ varlığını koruyor.

Gündüz saatlerinde hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkan göçerler, akşam olduğunda ise soğuk hava nedeniyle çadırlarında soba yakıyor.

Göçerlerden Aydın Çete, yıllardır sürdürdükleri hayvancılık mesleğinin zorlu şartlarına rağmen devam ettiklerini belirtti.

“TEMMUZ AYINDAYIZ AMA HALA KAR VAR”

Yaklaşık 1000 koyunla Muş yaylalarına geldiklerini ifade eden Çete, yaz mevsiminde dahi soğuk hava ile mücadele ettiklerini söyledi:

"Kışın Diyarbakır tarafına, yazın ise Muş’taki Kurtik Dağı yaylalarına geliyoruz. Mesleğimiz bu. Temmuz ayında olmamıza rağmen Kurtik Dağı’nda hâlâ kar var. Her gün yağmur yağıyor, çevremizdeki dağlarda kar bulunuyor. Çocuklarımız çadırda üşümesin diye soba yakıyoruz."

“YAZ ORTASINDA DÖRT MEVSİMİ YAŞIYORUZ”

Göçerlerden Uğur Yaldız da yaylalardaki yaşam koşullarının oldukça zor olduğunu belirterek, hava şartlarına rağmen hayvancılığı sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Yaldız, “Yaz ortasında dört mevsimi yaşıyoruz. Temmuz ayındayız ancak etrafımız karla kaplı. Hâlâ soba yakıyoruz. Hava çok soğuk. Dün de dolu ve yağmur yağdı. Zor koşullarda bu işi yapıyoruz ama her şeye rağmen hayvancılığı bırakmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇADIRLARDA SOBALI YAYLA GÜNLERİ

Göçerlerden Nurullah Arslan ise yaylada hava şartlarının her gün değiştiğini belirtti.

Arslan, “Dün yağmur vardı, bugün rüzgar var. Hâlâ çevremizdeki dağlarda kar bulunuyor. Temmuza girdik, birçok yerde insanlar sıcaklarla mücadele ediyor ama biz akşamları soba yakıyoruz” diye konuştu.

DOĞAYLA İÇ İÇE ZORLU YAŞAM

Kurtik Dağı eteklerinde yaşayan göçerler, zorlu hava koşullarına rağmen geleneksel hayvancılık yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Bir yandan soğuk hava ve yağışla mücadele eden göçerler, diğer yandan sürülerinin bakımını yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Yüksek rakımlı yaylalardaki bu yaşam, yaz mevsiminde bile doğanın sert yüzünü ortaya koyuyor.