İran, Ali Hamaney'in cenaze törenine hazırlanıyor: Uçuşlar kısıtlanacak

İran'da beklenen gün geldi...

ABD'nin savaşın ilk günlerinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için program belli oldu.

UÇUŞLAR KISITLANACAK

İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı ve Meşhed kentindeki Meşhed Havalimanı'nda uçuş kısıtlamalarına gidileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, 6 Temmuz’da Tahran’da bulunan havalimanlarındaki kısıtlamaların ağırlaştırılacağı, Meşhed Havalimanı’nın ise 9 Temmuz’da tamamen kapatılacağı ve hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacağı vurgulandı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Hamaney için ilk cenaze töreni, 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek.

Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’da ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze, yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.