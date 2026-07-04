İran Cumhurbaşkanı: İsrail bölgesel istikrarsızlığın sebebidir

Başkent Tahran'da gerçekleştirilen Direnişin Lideri: İmam Humeyni Uluslararası Konferansı'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğinin önemine değindi.

Pezeşkiyan, "Siyonist rejim (İsrail), bölgedeki tüm ülkelere saldırdı ve onlar bölgesel istikrarsızlığın sebebidir. İslam ülkeleri bu tür saldırıların başlatıcısı olmamıştır" diye konuştu.

"HAMANEY BENİM İÇİN HER ZAMAN YAŞIYOR"

İslam ülkelerinin birliğinin 'düşman' saldırıları ve müdahaleleri karşısındaki en önemli strateji olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Düşman, bundan sonra Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere diğer bölgelerdeki Müslüman halkı hedef haline getiremeyecek" ifadesini kullandı.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney hakkında da konuşan Pezeşkiyan, "Ben rehbere veda etmedim, etmeyeceğim. O benim için her zaman yaşıyor" dedi.