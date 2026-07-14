İran: Hürmüz Boğazı asla ABD'nin saldırılarıyla açılmayacak
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarla asla açılmayacağını belirtti.
ABD ile İran arasında tansiyon tekrar yükseldi.
ABD ordusunun 7 Temmuz'dan itibaren İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara, İran cephesinden de misillemelerle cevap veriliyor.
İran, ABD'nin Körfez bölgesindeki askeri hedeflerini vuruyor.
İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ile açılması beklenen Hürmüz Boğazı'nda ise belirsizlikler sürüyor.
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin son saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"HÜRMÜZ AÇILMAYACAK"
Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın asla "savaş, kötülük ve ABD saldırganlığı yoluyla" açılmayacağını ifade etti.
"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"
Ekreminiya, "İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmayacak. Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek yolu, İran halkının haklarına saygı duymaktır." ifadelerini kullandı.
Ekreminiya, ayrıca "Şehitlerin, özellikle de şehit liderin (öldürülen dini lider Ali Hameney) kanının intikamını almakla yükümlüyüz." dedi.