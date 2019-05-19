İran ihracat gelirini ülkeye getirmeyenleri yargılayacak

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend, İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) yaptığı açıklamada, ihracattan kazanılan 30 milyar doların hala ülkeye geri getirilmediğini ifade etti.

30 MİLYAR DOLAR ÜLKE DIŞINDA

Dejpesend, 30 milyar doların ülkeye getirilmesiyle ilgili olarak iş adamlarıyla toplantı yaptıklarını ve ihracatçılardan dövizi ülkenin ekonomisine kazandırmalarını rica ettiklerini söyledi.

İhracat gelirini ülkeye getirmeme noktasında ısrar eden iş adamlarının isimlerinin ellerinde bulunduğuna işaret eden Dejpesend, bunların Merkez Bankası tarafından yargı erkine verileceğini ve haklarında dava açılacağını belirtti.

Dejpesend, bugünkü şartlarda önceki yaptırımlarda olduğu gibi dövizin ülkeye getirilmesinin kolay olmadığını ve bunun önünde engeller bulunduğunu aktardı. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hüseyin Mir Şucaiyan, geçen hafta petrol dışı 40 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını ancak bunun 30 milyarının ülkeye girmediğini söylemişti.

İran'ın ihracattan elde ettiği 40 milyar doların 30 milyarının ne nakit ne de mal olarak ülkeye girmediğini aktaran Şucaiyan, "Bazı ihracatçılar, sattıkları ürünlerin parasıyla üretim için ham madde aldıklarını iddia ediyor ancak tüm bunlar ticaret kartları ve Nima Sisteminde görülüyor. Petrol dışı ihracattan elde edilen 40 milyar doların 30 milyar doları ülkeye geri dönmedi." demişti.

İRAN'DA DÖVİZ KURU SABİTLENMİŞTİ

İran'da hükümet, geçen yıl Nevruz Bayramı tatili ve ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından dövizin yükselişini durdurmak için sabit kur rejimine geçti. Hükümet, döviz kurunu 4 bin 200 tümende sabitledi ve birinci kalem olarak belirlenen temel gıda ürünlerini ithal eden şirketlere dövizi bu fiyattan satıyor.

Ülkede ihracat yapan şirketlere de sattıkları ürünün parasını Nima adı verilen mali sisteme geri yatırmaları koşuluyla dövizi serbest piyasa fiyatının altında satıyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 8 Eylül 2018'de yaptığı açıklamada petrol dışı 40 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını ancak bunun 20 milyar dolarının piyasaya girmediğini söylemişti. İhraç ürünlerinden elde edilen geliri piyasaya sürmeyen kurumlardan bazılarının kamu-özel teşekkülü olduğunu aktaran Ruhani, bunun 'devlete ihanet' olduğunu ve bu konuda ihmalkarlık yapanların önce görevlerinden azledileceğini ve haklarında dava açılacağını bildirmişti.