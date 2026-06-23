İran Meclis Başkanı Kalibaf: Hürmüz Boğazı’nı İran yönetecek

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile İsviçre'de yapılan müzakerelerin ardından uçakta konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açılmasından yana olduklarını belirten Kalibaf, "Umarım boğazı geçişler açısından yeniden işlevsel hale getirebilir ve bölgesel ve küresel ekonomiye yeniden refah kazandırabiliriz" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI SAVAŞ ÖNCESİ HALİNE DÖNMEYECEK"

Buna rağmen Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin asla savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini vurgulayan Kalibaf, "Elbette uluslararası düzenlemelere uyulacak, ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek" şeklinde konuştu.

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