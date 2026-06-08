İran Milli Takımı, vize krizi gölgesinde Meksika'ya ulaştı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak.

İran, Mart 2025'teki eleme grubunu lider tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazandı.

İran kafilesi, pazar günü sabaha karşı yerel saatle Tijuana Uluslararası Havalimanı'na indi.

Takım, mayıs ayı sonlarında ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson kentinden taşıdığı antrenman üssünü Tijuana'da kurdu.

ABD'li yetkililer, İran'ın 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacağı ilk maçtan 10 gün önce, cuma günü tüm futbolcular ile gerekli destek personeline vize verildiğini duyurdu.

15 KİŞİYE VİZE VERİLMEDİ

İran devlet medyasında yer alan bilgilere göre, vize verilmeyen 15 kişi arasında futbol federasyonu başkanı, yardımcısı ve medya direktörü yer aldı. ABD'li yetkililer, İran'ın bu sistemi sahte gerekçelerle ülkeye terörist sızdırmak için kötüye kullanmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da hafta içi yaptığı açıklamada, İran heyetinde Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantısı olan kişilere izin verilmeyeceğini ifade etti.

SPORA 'SİYASİ AMAÇLI' MÜDAHALE

İran kadrosundaki bazı futbolcuların, zorunlu askerlik görevlerini bu yapıda tamamladığı biliniyor. İran'ın Türkiye Büyükelçiliği ise ABD'yi, yönetim ve idari kadro ile teknik danışmanların büyük kısmına vize vermeyerek spora siyasi amaçlı müdahale etmekle suçladı.

Elçilik yetkilileri, dünya futbolunun yönetim organı FIFA'ya vize krizine müdahale etme çağrısında bulundu. İran, grubundaki diğer maçlarda Kaliforniya'da Belçika ve Seattle'da Mısır ile karşı karşıya gelecek.

GRUP MAÇLARINI ABD'DE OYNAYACAKLAR

Son olarak İran Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasında Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşı karşıya gelecek.

Takımın grup maçlarının tamamı ABD'de oynanacak. Ancak İranlı oyuncular, kampları ve tüm konaklamaları Meksika’da yapacak.

'GÜVENLİK AÇISINDAN UYGUN OLMAYABİLİR'

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs'ta "İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullanmıştı.