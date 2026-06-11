İsrail Savunma Bakanı: İran'a karşı savaş henüz bitmedi

İsrail Savunma Ödülü töreninde İran'a karşı ABD ve İsrail tarafından yürütülen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Orta Doğu'nun 'gözlerinin önünde değiştiğini' öne sürerek, "Eğer İran, İsrail'e saldırırsa birkaç gün önce yaptığımız gibi ağır darbe alacaktır. İsrail ordusu, İran'a büyük bir güçle saldırmaya hazırdır" dedi.

Hizbullah'a karşı Lübnan'ın derinliklerinde 'operasyonlar yürüttüklerini' iddia eden Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentindeki Hristiyan mahallesini tahliye ettiğini ve buraya sığınan Hizbullah unsurlarına saldırı düzenlediğini savundu.

"KİMSE SAVAŞIN BİTTİĞİNİ HAYAL ETMESİN"

Söz konusu sakinlerin evlerine geri döneceğini iddia eden Katz, şunları kaydetti:

“Kuzeydeki yerleşim yerlerinin ve İsrail devletinin güvenliği için Hizbullah unsurlarını her yerde hedef almaya devam ediyoruz. İran'ın tehditlerini ve cepheleri birbirine bağlama girişimlerini kesin bir şekilde reddediyoruz.”

Saldırıların ve üstlendikleri görevin henüz tamamlanmadığını savunan Katz, "Kimse savaşın bittiğini hayal etmesin. İran'a karşı savaş bitmekten çok uzak. İsrail ordusu, İran'ın içerisini büyük güçle vurmaya hazır" ifadelerini kullandı.

İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak