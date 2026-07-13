İran : Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD üslerine misilleme saldırısı düzenledik

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) ABD’nin son saldırılarına misilleme geldi.

DMO’dan yapılan açıklamada; Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD üslerinin çok sayıda İran saldırısı ile hedef alındığı bildirildi.

YAKIT VE MÜHİMMAT DEPOLARINDA YANGIN ÇIKTI

Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'ne füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve saldırı sonucunda çok sayıda yakıt ve mühimmat deposunda yangın çıktığı belirtildi.

ABD'YE AİT KONTROL MERKEZİ VURULDU

Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'nün hedef alındığı aktarılırken, bu saldırılarda helikopter bakım tesisleri, 1 adet P-8 uçağına ev sahipliği yapan bir hangar ve ABD'ye ait bir İHA kontrol merkezinin vurulduğu ifade edildi.

STRATEJİK RADAR SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Kuveyt’te ise Ali El-Salem Hava Üssü'ndeki yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemlerinin yanı sıra Ahmed El-Caber Hava Üssü'ndeki stratejik bir radar sisteminin tamamen imha edildiği kaydedildi.

ABD’ye İran’a yönelik saldırılarına son verme uyarısı yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı’na yönelik yabancı askeri müdahalenin sürmesine izin vermeyeceği açıklandı.

ABD ORDUSU İRAN’A YENİ BİR SALDIRI DALGASI BAŞLATMIŞTI

ABD ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirilmişti.

ABD ordusu geçen hafta da İran’daki askeri hedeflere yönelik 3 saldırı dalgası düzenlemiş, bu kapsamda toplam 300’den fazla askeri hedefin vurulduğu açıklanmıştı.